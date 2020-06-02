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BDDK'dan, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı
 02 Haziran 2020 08:51
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BDDK'dan, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.

BDDK'nın Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.

2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.

Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.
Anadolu Ajansı
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