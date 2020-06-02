Nostaljik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2 ay sonra bu sabah ilk seferini İstiklal Caddesi'nde yaptı.
|02 Haziran 2020 08:53
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferini yapmak için Taksim Meydanı'na geldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla İstiklal Caddesi bilinir haline dönmeye başladı.
Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.
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