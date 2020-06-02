Ucube gökdelene tıraş... 20 katı traşlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Stadyum Caddesi'nde 1990'da 38 bin metrekare alan üzerine inşaatına başlanan Tower Plaza, verilen ruhsatın dışına çıkılarak 24 kat olarak yapıldı. Dere yatağına yapılan ve depreme de dayanıklı olmadığı belirlenen bina açılan davalarda emsale uymadığı ve kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle 1998'de içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edilerek, açılışından kısa süre sonra kapatıldı. 20 yıla yakın sadece Flash TV tarafından bina hakkında, Ekim 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkılma riski bulunduğunun belirtilmesi üzerine yıkım kararı çıktı. Yeşil Bursa'nın kalbine adeta hançer gibi saplanan beton yığını için yıkım kararı çıkmasına rağmen açılan ihalelerde bu işi yapacak firma bulunamadı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Bursa semalarında helikopterle yaptığı turda gözüne çarpan bina için Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen belediye, yıkım için bir yüklenici firmaya anlaştı. İş makineleriyle 8 ay gibi bir sürede Bursalılar'ın ucube olarak adlandırdığı bina çevredeki emsal kat yüksekliği olan 4 kata düşürüldü.

MİLLET BAHÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Binanın tıraşlanmasını ardından yapımı bitmek üzere olan ve Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Bursa Millet Bahçesinin güzelliği ortaya çıktı. Yüzde 90'u tamamlanan Millet Bahçesinde koşu pisti, yeşil alanlar, su gösteri alanları ve 500 metrekare alanlı Millet Kıraathanesi, yeraltında da 485 araçlık otopark bulunacak.

Gökhan Çam