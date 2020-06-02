1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi
 02 Haziran 2020 09:19
Yazdır
İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünün 4 mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015'te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016'da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A, jandarmanın ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015'te katılan Ş.Y. ve 2014'te katılan N.A, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı
02 Haziran 2020 10:15		 Yüzde 50 sınırlama kalktı, toplu taşımada yoğunluklar yaşandı
02 Haziran 2020 10:07
Kamuda normal mesaiye esnek dönüş
02 Haziran 2020 10:05		 Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev karantinaya alındı
02 Haziran 2020 10:02
Plaj sezonu kontrollü başladı
02 Haziran 2020 08:15		 Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
02 Haziran 2020 08:02
Kıraathanelerde okey-tavla yasak
02 Haziran 2020 07:50		 Kanal İstanbul imar planında sona gelindi
02 Haziran 2020 07:15
Sağlık hizmetlerinde acil dışında randevu şart
02 Haziran 2020 06:40		 Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi
02 Haziran 2020 04:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı10:14 - YÖK Başkanı Saraç, başarılı beyinleri öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı10:11 - 'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'10:07 - Yüzde 50 sınırlama kalktı, toplu taşımada yoğunluklar yaşandı10:05 - Kamuda normal mesaiye esnek dönüş10:04 - Zabıt katipleri sırayla duruşmaya çıkarılmalı, klavyesi yavaş diye kalemde ödüllendirme olmamalı10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev karantinaya alındı09:53 - Semih Durmuş: Döner Sermaye adaletsizliği son bulsun09:43 - Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
09:41 - İstanbul'da 98'si muvazzaf 118 kişiye FETÖ gözaltısı09:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira09:21 - Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den düğün açıklaması09:19 - İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu09:19 - Halen görevde olan astsubay ve öğretmene FETÖ operasyonu: 5 gözaltı09:11 - EPDK'dan akaryakıt firmalarına 'fiyatlar çok yüksek' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi
Barış Çakan üzerinden yalanı köpürtmek ve utanmamak
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pringles 1
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
evde kendi saçını kesenler 1
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 2
Anne klasikleri 3
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 4
senli benli olmak 1
az kaldı 1
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
SON İLANLAR
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam