Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den düğün açıklaması
|02 Haziran 2020 09:21
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Yeni formatlar geliştirmemiz lazım, açık havada yapılabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir canlı yayın programında düğün yapacak milyonlarca aile ve binlerce çiftçi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınının ardından kapatılan düğün salonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek mümkün olmayacağını ifade ederek, "Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak düğünleri yine yapabiliriz" dedi.
Geleneksel düğün anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özlü, şu öneride bulundu:
"Yeni formatlar geliştirmemiz lazım. Açık düğün yapılabilir. Bunun için belediyeler belli yerler ayırabilir.
Organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerle ilgili yeni formatlar geliştirebilir. Düğünün nasıl olacağı, girişte çıkışta, düğün sırasında, tebrik sırasında, hediyeleşme, takı gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gelecek misafirlere davetiye ile bilgilendirme yapılabilir.
Bu şekilde kalabalık önlenebilir. Bunu yapabiliriz. Yani sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak, hijyene dikkat ederek açık havada düğünlerin yapılabileceğine inanıyorum"
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