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MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
 02 Haziran 2020 09:38
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MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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