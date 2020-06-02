Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
|02 Haziran 2020 09:43
|Yazdır
Kamu katılım finans kuruluşları olan Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.
Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar
vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.
Kamu katılım finans kuruluşlarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman imkanı sunulacak.
Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve
pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar
yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla
asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman imkanı sunulacak.
Kamu katılım finans kuruluşlarınca, "Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı" kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MB: Yılın ikinci yarısında ekonomi toparlanacak
01 Haziran 2020 14:58
|Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
01 Haziran 2020 14:54
|Mobilya sektörü yeni faiz oranları ile 60 milyarlık satış hedefliyor
01 Haziran 2020 14:44
|Konut sektörü, 'benzersiz düşük kredi oranı'na ne dedi?
01 Haziran 2020 13:08
|Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
01 Haziran 2020 09:35
|Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak
30 Mayıs 2020 06:50
|Emlak verginizi o tarihe kadar ödemeyi unutmayın
30 Mayıs 2020 06:40
|Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak
29 Mayıs 2020 21:55
|3 kamu bankasından finansman atağı
29 Mayıs 2020 09:34
|100 bin sosyal konutta temel atılıyor
29 Mayıs 2020 08:23