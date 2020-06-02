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Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası da 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.
 02 Haziran 2020 09:43
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Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı

Kamu katılım finans kuruluşları olan Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Kamu katılım finans kuruluşlarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman imkanı sunulacak.

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman imkanı sunulacak.


Kamu katılım finans kuruluşlarınca, "Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı" kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
Anadolu Ajansı
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