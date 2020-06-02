Semih Durmuş: Döner Sermaye adaletsizliği son bulsun
|02 Haziran 2020 09:53
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Sekreter Durali Baki, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının talep ve sorunlarını paylaştı.
Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette; döner sermaye adaletsizliğinde havuzların ayrılması, sabitlerin merkezi bütçeye alınması, sözleşmelilerin kadroya alınması, çalışanlar arasında mali, sosyal ve özlük haklar konusunda adaletin sağlanması gibi konular gündeme getirildi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şu bilgilere yer verdi: "Tavandan ödeme sonrasında yeniden başa saracağımız döner sermaye adaletsizliğinde havuzların ayrılması, sabitlerin merkezi bütçeye alınması gibi elzem değişiklikleri,
süresiz sözleşmeli 4b'liler, kamu dışı ASÇ'ler, vekil ebe hemşireler ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınarak çalışanlar arasında mali, sosyal ve özlük haklar konusunda tam adaletin sağlanması,
COVID-19 riski devam ettiği müddetçe kronik hastalığı olan, engelli ve hamile sağlık çalışanlarının idari izinli sayılması,
hizmetli kadrosunda çalışan mevcut 9 bin kişinin halihazırda yaptığı işin kadrosuna geçirilmesi ve unvan değişikliği sınavı yerine sınavsız unvan değişikliği gibi konularda verimli/olumlu bir istişare gerçekleştirdik."
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