Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev karantinaya alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
|02 Haziran 2020 10:02
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi'nde 3, Duygulu köyünde 1 evin karantinaya alındığı, bu hanelere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.
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