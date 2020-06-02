Kamuda normal mesaiye esnek dönüş
|02 Haziran 2020 10:05
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Sadece özel sektörde değil 3.5 milyon memurun görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma hayatı artık salgın öncesi gibi olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli yayın hale getirilecek. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanları evde çalışma izni de alabilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, evde çalışma izni de alabilecek. Yeni dönemde işgücünü izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden işe en kolay şekilde erişim sağlanacak. Yarı zamanlı çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle de desteklenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması zorunlu olacak. Yine bu alanlar ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak. Yeni kurallarla mesaiye başlayan kamu kurumlarında birebir temaslı işlerde dikkatli davranılacak, çok sayıda kişinin katılması gereken toplantılar, eğitimler uzun bir süre daha telekonferans yöntemi ile yapılacak.
Hazal Ateş
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