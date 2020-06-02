Yüzde 50 sınırlama kalktı, toplu taşımada yoğunluklar yaşandı
|02 Haziran 2020 10:07
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Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı.
İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı alınmıştı. Bahçelievler Yenibosna'daki duraklarda bulunan bazı yolcu otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadı.
İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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