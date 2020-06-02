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Taksici 22 lira için kadın müşterisine saldırdı

İstanbul Beyoğlu'da bir taksici tartıştığı Fas uyruklu kadın müşterisine saldırdı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını yere yatırıp boğazını sıkan saldırgan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. O anlar böyle kaydedildi
 02 Haziran 2020 10:09
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Taksici 22 lira için kadın müşterisine saldırdı

İstanbul Beyoğlu'da bir taksici tartıştığı Fas uyruklu kadın müşterisine saldırdı. 22 lira için Araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını yere yatırıp boğazını sıkan saldırgan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. O anlar böyle kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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