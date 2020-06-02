Bodrum'da günlük şezlong fiyatı 1000 lira!
|02 Haziran 2020 10:15
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Korona virüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük bin, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil.
Geçtiğimiz yıllarda 70 liralık lahmacunuyla gündeme gelen tatil cenneti Bodrum, bu yaz şezlong ve loca fiyatlarıyla anılacak.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre lüks oteller, pandemi sürecinde oda, beach kullanımı ve şezlong fiyatlarına zam yaptı.
Yaz sezonunda kapılarını açmaya hazırlanan ve Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilerine gönderdiği davet e-mail'inde detayları verilen kullanım ücretleri, tartışma yaratacak cinsten.
İLK SEÇENEK
İki kişilik bu pakette şunlar var: Maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu, iki kez sıcak-soğuk havlu servisi, 11.00-15.00'te meyve tabağı, yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim.
İKİNCİ SEÇENEK
İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.
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