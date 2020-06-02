1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 380 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor
 02 Haziran 2020 10:40
Yazdır
Gram altın 380 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 380 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.

Dolar güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı EPDK'dan akaryakıt firmalarına 'fiyatlar çok yüksek' uyarısı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
02 Haziran 2020 10:02		 Dolar güne yükselişle başladı
02 Haziran 2020 09:37
Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Haziran 2020 18:22		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
01 Haziran 2020 17:22
Dövizde gün sonu fiyatları
01 Haziran 2020 17:15		 Dolar güne yükselişle başladı
01 Haziran 2020 09:51
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
29 Mayıs 2020 18:43		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Mayıs 2020 18:32
Dolar ve avro'da gün sonu fiyatları
29 Mayıs 2020 17:25		 Altın yeniden 380 TL barajında
29 Mayıs 2020 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:25 - Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun11:23 - Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor11:19 - Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı11:17 - Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi11:16 - Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu11:12 - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor11:11 - 'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'11:10 - Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor11:09 - Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
11:09 - Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak11:09 - Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler10:58 - Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı10:45 - Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor10:43 - Kahvehanede okeyi cep telefonundan 'online' oynadılar10:41 - Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi10:40 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:39 - Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
Google 4
filip novak 1
01.06.2020 spor salonlarının açılması 4
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 3
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
hayal kırıklığı 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam