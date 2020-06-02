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Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Mayıs ihracatı, Kovid-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı. Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz" dedi.
 02 Haziran 2020 10:58
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Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, "Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mayıs ayı dış ticaret verileriyle Türkiye'nin ihracatında en kötünün geride kaldığını ve toparlanmaya başlanıldığını ifade eden Pekcan, "Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, mayıs ayı dış ticaretine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 66,3'ten yüzde 74,3'e yükseldi. Bununla beraber, mayısta iş günü bazında ihracatımız nisana göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayısta nisana göre, AB'ye ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa'ya yüzde 71,5, Belçika'ya yüzde 57,9, İngiltere'ye yüzde 54,7, ABD'ye yüzde 45,6 artış gösterdi."

- "İhracatımızın toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz"

Pekcan, lokomotif sektörlerin ihracatında da hareketlenme başladığına da işaret ederek, mayısta bir önceki aya göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5, hazır giyimde yüzde 45,4, tekstilde yüzde 35,5, savunmada yüzde 33,9 ihracat artışı görüldüğünü kaydetti,

Geçen ay ara malı ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturduğunu belirten Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir. Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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