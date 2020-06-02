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Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu: 2018'de 320 projeye 92 milyon lira destek sağlanırken, 2019'da 289 projeye 89 milyon liralık destek verild
 02 Haziran 2020 11:09
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Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak

- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, 2018 ve 2019'da kalkınma ajanslarının destek programları aracılığıyla, mesleki eğitimle ilgili 609 projeye 181 milyon liralık kaynak sağlandığını bildirdi.

Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın, teknolojinin her geçen gün büyük hızla ilerlediği ve endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Sanayi Devrimi'nin gerçekleştiği günümüzde, gerek sanayi gerek bilim gerekse teknoloji alanlarında Türkiye'nin gururu ve markası olarak nitelendirilen birçok dev kurum ve kuruluş ile işbirliğini çeşitlendirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif katılımın sağlandığı bir yapının tüm bileşenleriyle hayata geçirilebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Numanoğlu, gerek paydaşların deneyimlerinden yararlanmayı gerekse iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerini net şekilde bilerek yola çıkmayı önemsediklerini dile getirdi.

Mesleki ve teknik eğitimin ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynadığına işaret eden Numanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019'da "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusunu ulusal tema olarak belirlediğini anımsattı.

Bu kapsamda, kalkınma ajanslarınca, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen kalifiye mezunların yetişmesini sağlamak, uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve ülkenin rekabet gücü ile dünyadaki pazar payını artırmak hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine mali ve teknik destek sağlandığını söyleyen Numanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen destek programları aracılığıyla, mesleki eğitimle ilgili desteklere 1718 başvuru yapıldı, 609 proje destek almaya hak kazandı ve toplam 181 milyon liralık destek sağlandı. 2018'de 320 projeye 92 milyon lira destek sağlanırken, 2019'da 289 projeye 89 milyon liralık destek verildi. Bu destekler çerçevesinde, 10 bin 368 öğrenci ve eğitmene girişimcilik, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, proje hazırlama, etkili sunuş teknikleri gibi eğitimler verildi, öğrencilerin inovatif çözümler üretmesini desteklemek için mesleki eğitim fuarları ve proje pazarı etkinlikleri düzenlendi ve bu etkinliklere 9 bin 219 kişi katıldı. Ayrıca öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmak üzere usta-çırak buluşmaları ve sanayici-mezun buluşmaları düzenlendi. Tüm bu etkinliklere de 21 bin 432 kişi katıldı."

Numanoğlu, okul-sanayi ve özel sektör iş birliği sağlanarak, iş gücü piyasasında arz talep dengesine destek olmak amacıyla 59 hami okul uygulamasıyla okulların, işletmeler ve meslek kuruluşlarıyla eşleştirildiğini söyledi.

- Solunum cihazından video laringoskopa kadar birçok üretim yapıldı

Kalkınma ajansları destekleriyle altyapıları güçlendirilen ve farklı illerdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyelerinde oluşturulan AR-GE merkezlerinin öneminin, koronavirüs salgınıyla çok net şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Numanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyelerinde kurulan AR-GE merkezlerinde, salgınla mücadele günlerinde, 4,5 milyon litre yüzey dezenfektanı, 250 bin litre el dezenfektanı, 8 bin litre kolonya, 22 milyon maske, 1 milyon üzerinde yüz koruyucu siperlik ve 1 milyon tek kullanımlık önlük ile tulum üretildi ve ilgili kurumlara teslim edildi.

Yine bu merkezlerde solunum cihazı, ultrasonik cerrahi maske makinesi, video laringoskop cihazı, N95 maske makinesi, ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazı, izole numune alma ünitesi, yoğun bakım yatağı ve ozon hava dezenfekte cihazı ve temassız kızılötesi termometre üretildi. Gerek Bakanlığımızın gerekse Genel Müdürlüğümüzün daha güçlü bir mesleki eğitim, daha nitelikli bir iş gücü yetiştirme ve böylece daha rekabetçi bir ekonomiye katkıda bulunma çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, ülkemizin kalkınmasında ve rekabetçi bir güç olarak dünya piyasalarında yer almasında son derece hassas ve kilit bir role sahip olan mesleki ve teknik eğitime sağladığı katkı ve destekten dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim."
Anadolu Ajansı
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