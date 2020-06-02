1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor

Kayseri'de 78 yaşındaki İmam İmeç, yaşadığı mahalledeki caminin gönüllü olarak temizliğini yapıyor, avlusundaki kuşları yemliyor- İmam İmeç: - "Cenabıallah bunu bana nasip etti. Burası Kabe'nin bir kolu, Allah'ın evi. İçimden gelerek yapıyorum, kimse bana söylemedi"
 02 Haziran 2020 11:10
Yazdır
Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Emekli polis memuru İmam İmeç, 37 yıldır Kayseri'de yaşadığı mahallenin camisinin temizliği ve bakımıyla ilgileniyor.

Şanlıurfa'da doğup büyüyen ve Zincidere Polis Okulundan mezun olan İmeç, uzun yıllar önce Kayseri'ye yerleşti.

Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 78 yaşındaki İmeç, emekli olduktan sonra mahallesinin meydanındaki caminin bakımıyla ilgilenmeye başladı.

İmeç, AA muhabirine, polislik hayatı boyunca Kayseri, Elazığ ve Kırşehir'de görev yaptığını anlattı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeyken 1983'te emekli olduğunu belirten İmeç, mahallesindeki caminin temizliğiyle gönüllü ilgilenmeye başladığını kaydetti.

"Beş vaktin 5'inde de bu camiye gelirim." diyen İmeç, şöyle konuştu:

"Caminin içini temizlerim, avlusunu süpürürüm. Tuvaletini temizlerim, çiçeklere bakarım, sularım. Evim bu mahallede. Sabah önce kalkar, kendi bahçemdeki kuşları beslerim. Sonra caminin avlusuna gelen kuşlar için çevreden ekmek toplarım. Namazlarımı burada kılarım, duamı ederim. Cenabıallah bunu bana nasip etti. Burası Kabe'nin bir kolu, Allah'ın evi. İçimden gelerek yapıyorum, kimse bana söylemedi, söylemez de. Yaşımdan dolayı şimdilerde sokağa çıkmam yasak. İzin verilince çiçekleri sularım ki kurumasın. Avluyu süpürürüm."

İmeç, müezzin olmadığı zamanlarda bu görevi de yaptığını ve camide olmayı sevdiğini dile getirdi.

Camiyle ilgilenince huzur bulduğunu ifade eden İmeç, "Adres sorana adres tarif ederim. Elinde bir şey taşıyıp zorlanana evine kadar yardım ederim. İhtiyacı olan kimseye maddi manevi yardımcı olurum. Burada çok huzurluyum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor
02 Haziran 2020 11:23		 MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38
Kars'ta kaybolan engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu
01 Haziran 2020 10:32		 Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı
31 Mayıs 2020 16:38
Bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan besiciye koyun desteği
30 Mayıs 2020 12:45		 Fetih coşkusu İstanbul Boğazı'nda başladı
29 Mayıs 2020 12:07
Berber randevuları artık 'online' alınabilecek
27 Mayıs 2020 11:54		 Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor
27 Mayıs 2020 11:44
Sivas Valiliğinden esprili 'geçmiş bayram' ziyareti uyarısı
27 Mayıs 2020 10:39		 Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
26 Mayıs 2020 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:25 - Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun11:23 - Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor11:19 - Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı11:17 - Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi11:16 - Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu11:12 - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor11:11 - 'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'11:10 - Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor11:09 - Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
11:09 - Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak11:09 - Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler10:58 - Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı10:45 - Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor10:43 - Kahvehanede okeyi cep telefonundan 'online' oynadılar10:41 - Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi10:40 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:39 - Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
Seyahat yasağının kaldırılması 3
hayal kırıklığı 3
abd'de yayılan olaylar 6
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
bugün yazasım yok 3
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam