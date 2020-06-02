1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun: 250 gram ağırlığındaki bir uyduyla birçok görevi başarmamız mümkün olacak. Bu sayede fırlatma maliyetleri çok düşecek ve uzay yarışında önemli bir noktada bulunan alçak dünya yörüngesi için yapılan çalışmalarda ülkemiz önemli bir noktaya gelecek"
 02 Haziran 2020 11:12
Yazdır
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor

- Türkiye uzay yolculuğunda yeni bir adım daha atmak için gün sayıyor. Ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın, 3 Mart 1992'de Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle yıl sonuna doğru uzay yolculuğuna çıkması için hazırlık yapılıyor.

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun, AA muhabirine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yürüttükleri Türkiye'nin ilk cep uydu projesine ilişkin bilgi verdi.

Dursun, Grizu-263 Uzay Takımı'nın 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde ortak bir hayalin ürünü olarak kurulduğunu söyledi.

Mühendis Muzaffer Duysal ile Zonguldak'ta uzay çalışmaları yapmak, üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek amacıyla faaliyete başladıklarını ifade eden Dursun, "American Astronautical Society tarafından, NASA, Lockheed Martin, Kratos Space, Praxis Inc, Siemens, U.S. Naval Research Laboratory tarafından desteklenen 'CanSat Competition' adlı model uydu yarışmasında 2018 ve 2019'da üst üste iki dünya ikinciliği elde ettik. Geçen yıl TEKNOFEST Türksat Model Uydu Yarışması'nda ise şampiyonluğa ulaştık." dedi.

38 kişiden oluşan takımlarını kurumsal bir yapı içine oturtup, elde ettikleri tecrübeyle Türkiye'nin ilk cep uydu projesini başlattıkları bilgisini veren Dursun, en küçük uydu standartlarından PocketQube (Cep Uydu) standardı üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını bildirdi.

- Cep uydusu uzay çalışmaları için önemli yenilikler taşıyor

Proje kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine alçak dünya yörüngesinde (LEO) amatör frekansta çalışan uyduları dinleme kabiliyeti kazandıracak uydu yer istasyonu kuran takımlarının, Grizu-263A'nın uzaya gönderilmesi için İskoçya merkezli Alba Orbital firması aracılığıyla SpaceX ile anlaştığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Cep uydumuz uzay çalışmaları için çok önemli bir teknoloji yeniliği taşıyor. 250 gram ağırlığındaki uydu üzerinde üretilen tüm alt sistemleri test ederek eğer başarılı olunursa ileride yurt dışına katma değeri yüksek teknoloji ihraç etmeyi hedefliyoruz. Grizu-263A, yerleşik bilgisayar (OBC), elektrik-güç (EPS), haberleşme (COMM) ve pasif manyetik stabilizasyon (PMAC) alt sistemleri olmak üzere 4 alt sistemden oluşuyor. Takımımızın öncelikli hedefi, bu kadar küçük bir uyduyla uzay ve dünya arasında sağlıklı haberleşme sağlayarak tüm alt sistemlerin testini gerçekleştirmek, pasif manyetik alt sistemiyle uydunun uzayda sağlıklı bir şekilde yörüngede kalabilmesini sağlamak."

Dursun, bu projede Hollanda/TU Delft'ten (Delft University of Technology) Araştırmacı Mehmet Şevket Uludağ'dan teknik danışmanlık aldıklarını ifade ederek, PocketQube'ün standardının bu üniversite tarafından geliştirildiğini anlattı.

Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarından Prof. Dr. Alim Rüstem Arslan'ın, Boğaç Karabulut'un ve Amatör Uydu Teknolojileri Derneğinin (TAMSAT), takımın karşılaştığı her sorunda yardım elini uzattığını vurgulayan Dursun, "Uydunun üretim maliyetleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi, fırlatma maliyetleri ise ana destekçi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR) tarafından karşılanıyor. Başta Rektörümüz Mustafa Çufalı olmak üzere ana destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bizlere olan inançları ve destekleriyle Zonguldak'ta büyük çaplı projeler yapmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun, uydularının SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek olmasından heyecan duyduklarına işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile SpaceX'in ilk astronotlu uzay görevi denemesini izlemek için buluştuklarını ifade etti.

Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dursun, 30 Mayıs'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay kapsülüyle NASA'nın iki astronotunu uzaya göndermesinin tarihi bir olay olduğunu dile getirdi.

Dursun, bu astronotların 9 yıl sonra ABD topraklarından uzaya gönderilen ilk astronotlar olduklarını anımsatarak, bu görevin bir ticari şirket tarafından gerçekleştirilmesinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Dursun, cep uydusunun yıl sonuna doğru uzaya gönderilmesinin planlandığını belirtti.

- Uyduyla 263 madencinin ismi uzaya gönderilecek

Dursun, birçok tarihi görevi başarmış, Türkiye'nin önemli uydularını uzaya gönderecek bu roketle ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın da gidecek olmasının kendileri için tarihi bir an olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzay konusunda en büyük maliyetleri oluşturan fırlatma safhasının en büyük etkeni olan ağırlık durumu gelecek yıllarda çalıştığımız uydu standartlarının önemini artıracak. 250 gram ağırlığındaki bir uyduyla birçok farklı görevi başarmamız mümkün olacak. Bu sayede fırlatma maliyetleri çok düşecek ve uzay yarışında önemli bir noktada bulunan alçak dünya yörüngesi için yapılan çalışmalarda ülkemiz önemli bir noktaya gelecek. Bizler de Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle ülkemizin hem bu tip küçük uydulara hem de alçak dünya yörüngesinde söz sahibi olabilmesi için tüm gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz. Uzaya isimlerini göndereceğimiz 3 Mart 1992'de Kozlu'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madencimizi de rahmetle anıyorum. 'Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi' diyerek çıktığımız bu yolda önce takım arkadaşlarıma daha sonra da bize inanan herkese teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler
02 Haziran 2020 11:09		 Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
01 Haziran 2020 15:56
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
31 Mayıs 2020 18:57		 Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip
31 Mayıs 2020 14:53
Bandırma Füze Kulübü ve ilk Türk füzesi
31 Mayıs 2020 11:13		 Yerli silahlara dünya çapında ilgi artıyor
31 Mayıs 2020 07:10
İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu
31 Mayıs 2020 00:38		 Zoom'un yeni özelliği sadece ücretli üyeliği olanlara sunulacak
30 Mayıs 2020 15:33
iPhone SE 2020 Türkiye'de satışa çıktı! İşte şaşırtan fiyatı
29 Mayıs 2020 17:16		 Havelsan ürettiği yerli WhatsApp Haziran ortasında hazır olacak
28 Mayıs 2020 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:25 - Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun11:23 - Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor11:19 - Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı11:17 - Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi11:16 - Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu11:12 - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor11:11 - 'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'11:10 - Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor11:09 - Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
11:09 - Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak11:09 - Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler10:58 - Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı10:45 - Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor10:43 - Kahvehanede okeyi cep telefonundan 'online' oynadılar10:41 - Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi10:40 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:39 - Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Google 4
pringles 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
ağzının ayarı olmamak 3
hayal kırıklığı 3
Anne klasikleri 3
bir kadın susuyorsa 3
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
nick calathes 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam