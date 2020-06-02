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Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu

TEV ve Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi'nin yürüttüğü projeyle, sanatçıların eserlerinin satışından elde edilecek gelir, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine harcanacak
 02 Haziran 2020 11:16
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Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine destek verecek bir proje başlattı.

Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada ve Türkiye'de hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınını durdurmak ve toplumun sağlığını korumak için çok sayıda kurum ve kuruluş etkin bir mücadele veriyor.

Bunların başında gelen sağlık çalışanları günlerce risk altında, fedakarca görev yaparak evlerine gidemedi, alilelerini göremedi ve çocuklarına sarılamadı. Bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanı da hayatını kaybetti.

TEV ve Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi ortak bir proje başlatarak, kayıpların acısını bir nebze olsun hafifletebilmek ve minnet duygusunu ifade edebilmek için sağlık çalışanlarının geride bıraktığı çocuklarının eğitimine destek verecek.

Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, projenin, "Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek" sloganıyla yola çıkarak başlatıldığını belirterek, sanatçılara birer eserle projeye destek vermesi çağrısında bulundu.

Gelenekselleşen Cumhuriyet Sergilerinin bu yıl bu projeyle birleştirileceğini dile getiren Şahin, "Serginin düzenlenmesi, tanıtımı, afiş, davetiye ve katalog hazırlanmasını üstlenelim, sergideki satışlardan elde edilecek gelirin tamamını da sağlık çalışanlarının geride bıraktığı çocuklarının eğitimine burs olarak aktaralım istedik. Sanatçılarımızın projeye desteği önemli, projeye bağışlanacak her eser ve o eserin satışından elde edilen gelir, fona aktarılacak. Fon aracılığıyla da öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs desteğinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Sanatçılar sergiye plastik sanatların her disiplininde, ölçü standardına uymak koşulu ile katılabilecek. Her eser aynı fiyattan satışa çıkarılacak ve açık artırma yöntemiyle satılacak. Eser, alıcıya yalnızca, TEV Korona Kahramanlarına Destek Fonuna yapılan bağış makbuzu karşılığında teslim edilecek. Eserlerin son teslim tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.

Burs başvurusu için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor, hemşire, teknisyen, diş hekimi, eczacı, hasta bakıcı, hastane işçisi gibi sağlık çalışanlarının çocuğu olmak ve eğitim hayatının sürmesi yeterli. Burs, öğrencinin eğitim hayatı boyunca devam edecek. Arzu eden sanatçılar, resim bağışının dışında da ilgili hesaplara nakdi yardım yapabilecek.
Anadolu Ajansı
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