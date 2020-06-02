1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı

Seyahatlerin sınırlandırılması ve diğer kısıtlamalar, fosil yakıtların kullanımının azalması, Türkiye'de günlük sera gazı emisyonlarını yüzde 17,4 oranında düşürdü- Tüm ülkelerde uygulanan kısıtlamalarla küresel yıllık enerji talebi de yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldı
 02 Haziran 2020 11:19
Yazdır
Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan kısıtlamalar, Türkiye'de günlük sera gazı emisyonlarını yüzde 17,4 oranında azalttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkelerin ekonomik gelişimini olumsuz etkileyen ve binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, hava kalitesinin artmasının yanında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladı.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, kömür ve petrol talebinin düşmesini sağladı. Buna göre, ilk çeyrekte kömür talebi geçen yıla oranla yüzde 8 oranında, küresel petrol talebi de yaklaşık yüzde 5 oranında düştü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında seyahat kısıtlamaları, sınırların ve iş yerlerinin kapanmasına yönelik tedbirler, kişisel araç kullanımı ve hava yolculuğunun da azalmasını sağladı.

Küresel ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar nakliye için akaryakıt kullanımında ciddi oranda azalmaya sebep oldu. Nükleer santrallerinden elde edilen üretim özellikle Avrupa ve ABD'de ciddi oranda azalırken, doğal gaz talebinde de geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 2'lik düşüş yaşandı.

- Küresel yıllık enerji talebi yaklaşık yüzde 1,5 azaldı

Koronavirüse karşı alınan önlemler ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle haftalık enerji talebi Çin'de yüzde 15, Avrupa'da yüzde 17, tam karantina uygulayan Hindistan'da ise yüzde 30 oranında azaldı.

Tüm ülkelerde uygulanan kısıtlamalarla küresel yıllık enerji talebi yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldı. Bu düşüş yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde seyahatlerin sınırlandırılması ve diğer kısıtlamalar sebebiyle fosil yakıtların kullanımının azalması sonucunda sera gazı emisyonlarında da ciddi oranda düşüş yaşandı.

Sera gazı emisyonları 2019 yılına göre 2020 başından itibaren pandemi sebebiyle azalmaya başladı. Dünya genelinde 6 Ocak 2020'de 0,1 olan günlük sera gazı emisyonu azaltımı oranı, 7 Nisan 2020 tarihine gelindiğinde yüzde 17,3 seviyelerine ulaştı.

Türkiye'de ise 21 Ocak 2020 tarihinde yüzde 0,8 (9,510 ton karbondioksit) olan günlük sera gazı emisyonu azaltımı, 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yüzde 17,4 (210, 429 ton CO2) oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'
02 Haziran 2020 11:11		 Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
02 Haziran 2020 11:09
Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor
02 Haziran 2020 10:45		 Kahvehanede okeyi cep telefonundan 'online' oynadılar
02 Haziran 2020 10:43
Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 10:39		 Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
02 Haziran 2020 10:33
Bodrum'da günlük şezlong fiyatı 1000 lira!
02 Haziran 2020 10:15		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den düğün açıklaması
02 Haziran 2020 09:21
Nostaljik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı
02 Haziran 2020 08:53		 İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
02 Haziran 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:25 - Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun11:23 - Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor11:19 - Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı11:17 - Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi11:16 - Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu11:12 - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor11:11 - 'Hastaların yüzde 50'si hastaneleri aşırı kullanıyor'11:10 - Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor11:09 - Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
11:09 - Kalkınma ajanslarından mesleki eğitime 181 milyon liralık kaynak11:09 - Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler10:58 - Bakan Pekcan: 'En kötü' geride kaldı10:45 - Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor10:43 - Kahvehanede okeyi cep telefonundan 'online' oynadılar10:41 - Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi10:40 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:39 - Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kredi paketine iki fnans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
Youtube'daki çocuk istismarına Bakanlık el koydu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal kırıklığı 3
Yeşil 1
gökhan töre 1
Seyahat yasağının kaldırılması 3
evde kendi saçını kesenler 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
pringles 1
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam