MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
|02 Haziran 2020 11:39
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.
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