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Edirne Belediye Başkanı: Kırkpınar'ı şu an için iptal etme düşüncemiz yok

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: "Kırkpınar'ı şu an için iptal etme gibi bir düşüncemiz yok
 02 Haziran 2020 11:52
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Edirne Belediye Başkanı: Kırkpınar'ı şu an için iptal etme düşüncemiz yok

Dünyanın en uzun soluklu organizasyonları arasında sayılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılki organizasyonuyla ilgili karar 5 Haziran Cuma günü gerçekleşecek toplantı sonunda verilecek.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın 658 yıldır kesintisiz devam ettiğini, bu sene de Kırkpınar'ı yapmak istediklerini söyledi.659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmama durumunun kendisinin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de İstanbul'da katılacağı toplantıda belli olacağını söyledi.

Kırkpınar'ın, 2010 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınma gerekçelerinden birinin asırlardır kesintisiz devam etmesi olduğunu anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:"Kırkpınar'ın en önemli özeliği kesintisiz devam etmesi. Kırkpınar'ı şu an için iptal etme gibi bir düşüncemiz yok. Biz 658 yıldır devam eden ata sporunu sürdürmek zorundayız. Ancak sağlık her şeyden önemli. Kırkpınar bir açık hava sporu. En kötü ihtimalle birer aylık ertelemelerle Kırkpınar'ı götürmeyi planlıyoruz. Korona virüs riski ortadan kalkarsa, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu uygun görürse elbette Kırkpınar'ı yapmak istiyoruz. Sporcularında hazırlanma süreci var, bunu da göz önünde bulundurarak bir karar verilecek. Benim düşünce en az bir ay daha erteleme olabilir."Gürkan, tüm sağlık koşulları ve gerekli önlemler alındıktan sonra kişisel olarak Kırkpınar'ı düzenlemek istediğini anlattı.

Sağlık koşullarının uygun olmaması durumunda, Kırkpınar'ın kesintiye uğramaması için sembolik olarak da yapılabileceğini aktaran Başkan Gürkan, "Kırkpınar'ı kesintiye uğratan başkan olarak tarihe geçmek istemem. Gerekirse sembolikte olsa Kırkpınar'ı yaparak kesintisizliğini sağlamak gerekiyor. Ne olur, iki baş pehlivanla yapılabilir, 14 boydan birer temsilciyle yapılabilir. Tabi ki sağlık koşulları sağlandıktan sonra inşallah şu koronavirüs sorunu tamamen biter de şanla, şerefle güreşlerimizi yaparız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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