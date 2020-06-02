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'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?

Erzincan eski valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun personel alımlarında yaşadığı bir anısını paylaşıyoruz.
 02 Haziran 2020 11:55
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'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?

Erzincan eski valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu, personel alımı için imtihan yaptıklarını belirterek, o dönemdeki iktidar partinin il başkanı ve yönetim kurulunun geldiğini ve kontenjan istediğini aktararak, yaşadıklarını anlatmıştı.

Recep Yazıcıoğlu'nun bu anısını paylaşıyoruz

Memurlar.Net
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