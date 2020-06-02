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Soner Yalçın da 30 milyonluk villasına kaçak yapı yapmış

Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent'te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında da yasadışı inşaat yapıldığı ortaya çıktı. Yalçın'ın 'basit tadilat' kılıfı adı altında villasını baştan aşağı yenilediği anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde kapsamlı tadilat ile ilgili herhangi bir belge ibraz edilemediğine ilişkin tutanak tuttuğu belirlendi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin ise çalışmaya göz yumduğu anlaşıldı.
 02 Haziran 2020 12:01
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Soner Yalçın da 30 milyonluk villasına kaçak yapı yapmış

Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent'te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında da yasadışı inşaat yapıldığı ortaya çıktı. Yalçın'ın, Çeşme'de SİT alanındaki kaçak yapılaşmaya gittiği villasından sonra İstanbul'un göbeğinde, Levent'te kale gibi korunan yaklaşık otuz milyon TL değerindeki villasında da usulsüz inşaat yaptığı ortaya çıktı.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgi, belge ve görsel materyallere göre; Soner Yalçın 2005 yılında Levent Mahallesi'nde Alman mimarisiyle inşa edilmiş bir tripleks villa aldı. Villada bir şirket bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda bu şirket villayı boşalttı. Soner Yalçın da evde 'basit tadilat' yapmak bahanesiyle inşaat çalışması yapmaya başladı. SİT alanında bulunan villasında basit tadilat adı altında usulsüz inşaat çalışması yaptığı anlaşıldı.

KORUMA KURULU KARARI YOK

Yasalara göre, bu alanda, Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan hiç görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Fakat Soner Yalçın, triplex villada çok kapsamlı bir tadilat gerçekleştirdi. Oysa evin bulunduğu mahalle 2008 yılında 'Kentsel Sit Alanı' ilan edilmişti. Yalçın, 1950 yılında inşaatı tamamlanan villayı iç ve dış olmak üzere baştan sona yeniden elden geçirdi. Rölöve projesini aşarak iç hacim dizaynları değiştirildi. Bazı iç duvarlar yıkılırken yerlerine yenileri örüldü. Katlarda oda ve ıslak hacimler yeniden tasarlandı. Yapının betonarme taşıyıcıları çelik konstrüksiyon ile güçlendirildi. Ayrıca sahanlıklar değiştirildi ve çatı taşıyıcısı yenilendi. Zemin katın altında yer altına merdivenlerle inilen bir oda inşa edildi. Taşınmazın taşıyıcı sistemleri, elektrik tesisatı, su tesisatı, ısınma-kombi tesisatı, garaj, aydınlatma tesisatı, bahçesi, mutfağı, banyoları ve çatısı komple yenilendi.

Yalçın bununla da yetinmedi, lüks villaya rölöve projesini fersah fersah aşarak müştemilatta ve yan bahçe mesafelerinde ilaveler yaptırdı. Yerinde yapılan ölçümlerde müştemilatta 12 metrekare büyüme yapıldığı saptandı. Böylece villanın 393 metrekare olan toplam oturma alanı 405'e çıktı.

BÜYÜKŞEHİR TUTANAK TUTTU, CHP KORUDU

Soner Yalçın, SİT alanında kalan villasının duvarlarını da yükseltti. Villa adeta kale haline getirildi. Dışarıdan görülmesi neredeyse imkansız hale getirildi. Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evinde yaptığı proje dışı değişikliklere göz yumdu. Belediye, usulsüz inşaat yapılırken hiçbir yapı-tatil tutanağı düzenlemedi.

Milyonluk villada yapılan çalışmalar sırasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetime gittiği ve Soner Yalçın'ın hiçbir belge ibraz edemediğine dair tutanak tutuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin tutanağında villada yapılan kapsamlı inşaat çalışmasının fotoğraflarına yer verildi.

Villanın SİT alanında bulunması sebebiyle 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından inşaat çalışması ile bilgi sorulduğunda CHP'li Beşiktaş Belediyesi, sadece mevcut binanın doğramalarının ve mutfak ile banyo tesisatlarının değiştirildiği, taşıyıcı kolonların güçlendirildiği şeklinde yanıltıcı bilgi verdi. Ve böylelikle resmi kurumu yanılttı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

Sabah
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