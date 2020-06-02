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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 384 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 384 bini geçti.
 02 Haziran 2020 12:07
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 384 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 377 bin 790 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 920 bin 953 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 384 bin 99'a ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 859 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 927 kişi öldü.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (529 bin 405), Rusya (423 bin 741), İspanya (286 bin 718), İngiltere (276 bin 332), İtalya (233 bin 197), Hindistan (199 bin 613), Fransa (189 bin 220), Almanya (183 bin 765), Peru (170 bin 39), Türkiye (164 bin 769), İran (154 bin 445), Şili (105 bin 159), Meksika (93 bin 435), Kanada (91 bin 705), Suudi Arabistan (87 bin 142), Çin (83 bin 22), Pakistan (76 bin 398), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 45, İtalya 33 bin 475, Brezilya 30 bin 46, Fransa 28 bin 833, İspanya 27 bin 127, Meksika 10 bin 167, Belçika 9 bin 486, Almanya 8 bin 618, İran 7 bin 878, Kanada 7 bin 326, Hindistan 5 bin 610, Rusya 5 bin 37, Çin 4 bin 634, Peru 4 bin 634, Türkiye 4 bin 563, Pakistan 1621, Şili 1113, Suudi Arabistan 525 ve Katar 40."
Anadolu Ajansı
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