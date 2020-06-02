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Muvazzaflar dahil 8 ilde 10 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı
 02 Haziran 2020 12:22
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Muvazzaflar dahil 8 ilde 10 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 5'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf, 3'ü ihraç edilen personel, 2'si ise mahrem imam olduğu belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anadolu Ajansı
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