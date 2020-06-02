Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı taburcu edildi
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı taburcu edildi.
|02 Haziran 2020 12:31
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Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı taburcu edildi.
Şemdinli Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan Saklı'nın tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuştuğu belirtilen Saklı, hastane yöneticileri ve doktorlarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
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