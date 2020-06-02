Anayasa Mahkemesinde normalleşme dönemi başladı
Bölüm toplantıları bugün başlayan Yüksek Mahkemede, Genel Kurul toplantısı 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak
|02 Haziran 2020 12:34
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anayasa Mahkemesi Bölüm toplantıları bugün ve yarın yapılacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı ise 4 Haziran'da düzenlenecek.
Bölüm ve Genel Kurul toplantılarında kullanılacak salonlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden belirlendi, dezenfeksiyon yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu
02 Haziran 2020 13:17
|Spor Bakanlığı, tesislerde uygulanacak önlemleri belirledi
02 Haziran 2020 12:56
|Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların süresi dolan raporları geçerli sayılacak
02 Haziran 2020 12:37
|Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
02 Haziran 2020 12:21
|Soner Yalçın da 30 milyonluk villasına kaçak yapı yapmış
02 Haziran 2020 12:01
|Edirne Belediye Başkanı: Kırkpınar'ı şu an için iptal etme düşüncemiz yok
02 Haziran 2020 11:52
|MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
02 Haziran 2020 11:39
|Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
02 Haziran 2020 10:41
|TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı
02 Haziran 2020 10:15
|Yüzde 50 sınırlama kalktı, toplu taşımada yoğunluklar yaşandı
02 Haziran 2020 10:07