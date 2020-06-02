Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
|02 Haziran 2020 12:36
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Emniyet, MİT ve TSK'nın yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT'in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti. Karayılan teröristleri önce "işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye'nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de "doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan'ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.
DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE DONANIN
Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında "radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de "doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV'sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan'ın "İçerden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söylediği kaydedildi.
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