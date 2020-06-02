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Sosyal mesafeli düğünler için 'maskeli gelinlik'

Daha önce pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle sıra dışı gelinlikler tasarlayan Ayşegül Öznur Parlak, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında hazırladığı maskeli gelinliği tanıttı
 02 Haziran 2020 12:40
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Sosyal mesafeli düğünler için 'maskeli gelinlik'

Gümüşhane'de, yaklaşan düğün sezonu öncesi, gelinlikçi Ayşegül Öznur Parlak tarafından tasarlanan maskeli gelinlik görücüye çıktı.

Daha önce kentin yöresel ürünleri pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle süslü gelinlikler tasarlayan Parlak, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılacak düğünlerde önlemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maskelerle süslediği bir gelinlik tasarladı.

Parlak tarafından tasarlanan ve maskelerle süslenen gelinlik, kadın davetlilerin de katılımıyla 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda kısa bir gösteri ile sergilendi.

Kadınların ellerinde "Kovid-19 aşka engel değil. Maskeli de oynarız. Maskeden korkmuyoruz, düğünde oynuyoruz." yazılı broşürler taşıyarak katıldığı etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Parlak, etkinlikle koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Daha önce de kentin yöresel ürünlerine yönelik farkındalık çalışması kapsamında pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle gelinlik tasarladığını hatırlatan Parlak, "Şimdi de yaklaşan düğün sezonunda insanların daha dikkatli olmalarını, maske takmanın korkulacak bir şey olmadığını vurgulayarak herkesi maske takmaya davet etmek için maskelerden gelinlik hazırladık. Maskenin korkunç bir şey olmadığını, insanların rahatlıkla takabileceğini vurgulamak istedik. Bundan sonraki süreçte düğünlerimiz olacağı için bu konuya dikkat çekmek istedik." ifadelerini kullandı.

- "Önlemleri aldıktan sonra herkes düğününü yapabilir"

Maskeli gelinliği taşıyan model Ebru Alkaç da maskeli gelinliğin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Dünyanın içinden geçtiği dönemde Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımının ve sosyal mesafenin önemine dikkati çeken Alkaç, "Önlemleri aldıktan sonra herkes düğününü yapabilir. Buna dikkat çekmek istedik. Maske çok da zor değil. Değişik bir his. İçinde bulunduğumuz durum ortada. Bu nedenle maske takmak zor değil." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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