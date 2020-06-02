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AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bu kardeşimiz Cenab-ı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyardığı için böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçe ne de başka bir şeydir
 02 Haziran 2020 12:59
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AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

Çakan ailesinin Etimesgut ilçesindeki evine gelen Çelebi, başsağlığı dileklerini iletti.

Çelebi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşananların HDP tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu kardeşimiz Cenab-ı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyardığı için böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçe ne de başka bir şeydir. HDP'nin dünden beri sosyal medyada Kürtçülük üzerinde yaptığı algıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum." dedi.

Siyasilerin görevinin toplumları birleştirmek olduğunu vurgulayan Çelebi, "Siyaset yapabilirisiniz ama menfi tohumları ekmenize bu devlet asla izin vermez." ifadesini kullandı.

Çelebi, Barış'ın Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğduğuna ama karnını doyurduğu yerin Ankara olduğuna işaret ederek, "Başkentte herkesin yaşamaya hakkı var. Kürt, Türk, Laz veya Çerkez herkesin yaşamaya hakkı var." diye konuştu.

Daha önce demografik yapı içinde izin verilmeyen Kürtçenin bugün her yerde özgür şekilde konuşulduğunun altını çizen Çelebi, HDP'yi algı oluşturmaya çalıştığı için şiddetle kınadığını, Barış'ın babasına da metanetli duruşu için teşekkür ettiğini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da bulundu.

- "Oğlum askere gidecekti"

Bu arada, baba Nihat Çakan ise oğlunun vefat etmeden önce askerlik başvurusu yaptığını söyledi. Nihat Çakan, "Oğlum askere gitmek istiyordu. Hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz cuma günü aile hekiminden askerlik için rapor almıştık. İnternet üzerinden başvuru yapmıştık. Hafta sonu olduğu için işlem onaylanmamış, pazartesi gününe kalmıştı. Daha sonra yaşananları hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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