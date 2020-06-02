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Leyla ile Mecnun yeniden izleyiciyle buluşuyor

2011 yılında yayınlanmaya başlayan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun bugünden itibaren her pazartesi TRT 1 ekranlarından yeniden izleyiciyle buluşacak.
 02 Haziran 2020 13:06
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Leyla ile Mecnun yeniden izleyiciyle buluşuyor

Absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi Leyla ile Mecnun bugün itibariyle yeniden izleyiciyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizi TRT 1'de her pazartesi saat 23.50'de birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

Senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve kurgusunu Murat Bör'ün üstlendiği dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1'de gösterilmişti.

İki bölümü birden ekranlara gelecek dizide Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ege Tanman, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

Leyla ile Mecnun dizisi oyuncuları bir ilki gerçekleştirerek, 2013 yılı Mart ayında dizi ekibinden, vokalde Ali Atay, davulda Onur Ünlü, bas gitarda Serkan Keskin, klavyede Osman Sonant ve gitarda Fırat İkisivri'den oluşan bir alternatif rock müzik grubu kurdu ve dizi bitene kadar çeşitli şehirlerde konserler verdi.
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