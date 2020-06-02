1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ay önce kalp krizi geçiren İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 47 yaşındaki uzman çavuş Şahin Keser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|02 Haziran 2020 13:12
|Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ay önce kalp krizi geçiren İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 47 yaşındaki uzman çavuş Şahin Keser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser, daha sonra ambulansla Bursa'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede 1 aydır yoğun bakım tedavisi süren Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
02 Haziran 2020 00:20
|Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01 Haziran 2020 19:22
|Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması
01 Haziran 2020 14:35
|75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim
31 Mayıs 2020 13:56
|TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı
30 Mayıs 2020 20:39
|Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00
|Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar?
28 Mayıs 2020 18:26
|'Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım'
28 Mayıs 2020 17:34
|Pandemi sürecinde doğru bilgi için kitle iletişim araçları önemli rol üstlendi
28 Mayıs 2020 16:45
|Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci
28 Mayıs 2020 13:20