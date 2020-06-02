Cezaevi personeli idari izin yazısının düzeltilmesini bekliyor
|02 Haziran 2020 14:00
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), hafta sonunda, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, kronik hastalıklarda yaşanan karmaşayı çözemeyince, insiyatif kullanmış "organ nakli olanlar, insülin kullanımı zorunlu olan diabet, kanser, astım, KOAH, ileri düzeyde kalp hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanların" idari izinli sayılmasını istemişti. Tıklayınız.
Ancak, Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle, kronik hastalıklara dair resmi bir yazıyı tüm kurumlara göndermiştir. Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığının bu yeni yazısı bağlamında, Genel Müdürlüğün ivedi bir düzeltme yazısı yayımlamasında fayda bulunmaktadır.
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