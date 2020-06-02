AYM, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı
Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı
|02 Haziran 2020 13:56
|Yazdır
Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklerlere yer verildi.
Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2019 arasında 231 iptal davası açıldı, 990 itiraz başvurusu yapıldı.
Aynı dönemde 208 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1021 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Anayasa Mahkemesine 266 bin 466 bireysel başvuru yapıldı
18 Mayıs 2020 12:10
|AYM darbe girişimi sanığı eski yüzbaşının başvurusunu reddetti
14 Mayıs 2020 11:24
|Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri ve ücretlerine yönelik iptal istemi reddedildi
13 Mayıs 2020 16:04
|YAŞ Sekreteryası'nın Cumhurbaşkanınca belirlenmesi anayasaya uygun bulundu
13 Mayıs 2020 11:16
|AYM'den, koordinatör başhekimlik kararı
13 Mayıs 2020 03:01
|KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
11 Mayıs 2020 04:10
|AYM, Okur'un başvurusunu 'kabul edilemez' buldu
09 Mayıs 2020 14:04
|AYM, yeni infaz düzenlemesini esastan görüşecek
06 Mayıs 2020 15:51
|AYM tutuklu olduğu dönemde maaş alamayan muhtar için 'hak ihlali' dedi
05 Mayıs 2020 10:52
|AYM, sendika.org sitesinin kapatılmasını hukuka aykırı buldu
02 Mayıs 2020 00:37