1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar

Tanık eski astsubay Erdi D, örgüte ait dershaneye gittiği dönemde davanın tutuksuz sanıklarından Yunus B. ile tanıştıklarını, dershane dışında da örgüt evlerinde askeri okul sınavları için ders çalışmaya gittiklerini anlattı.
 02 Haziran 2020 14:24
Yazdır
Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık eski teğmen Burak A, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açıldığını ve örgüte dair bildiklerini anlatarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını dile getirdi.

Kara Harp Okulunda devre kaybetmesinden sonra örgüt ile bağını kopardığını ve kimseyle görüşmediğini bildiren Burak A, bundan sonra okuldaki takım komutanı olan sanık eski üsteğmen Eşref Bozkurt'un kendisine baskı uygulamaya başladığını ifade etti.

Bozkurt hakkında, "Kendisi şok mangalarının başında bulunuyordu." diyen Burak A, haksız yere disiplin cezaları almasına rağmen okuldan mezun olabildiğini söyledi.

Burak A, sanık Bozkurt'un FETÖ üyeliğine dair somut bir bilgisinin bulunmadığını beyan etti.

Tanık sıfatıyla dinlenen Mehmet Can Y, geçmişte FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasında görev aldığını ve örgüt üyesi astsubaylarla belirli periyotlarda görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Darbe girişimi sonrasında örgütün çözülmesi adına itirafçı olarak bildiklerini anlattığını kaydeden Mehmet Can Y, FETÖ içinde tanıdığı kişilerden birinin de sanıklardan eski astsubay Şafak U. olduğunu belirtti.

Şafak U'nun örgüt dışı evlilik yaptığını ve sohbetlere sürekli katılmadığını aktaran Mehmet Can Y, Şafak U'nun FETÖ yapılanmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

Tanık Erdem T, 2013'te yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken görevinden istifa ettiğini, görev sürecinde tanıdığı örgüt mensubu askerlerden birinin de davanın sanıklarından eski binbaşı Halil Çınar olduğunu aktardı.

Çınar ile İzmir'de görev yaparken "Salih" kod adıyla tanıdığı FETÖ üyesiyle sohbetlere katıldıklarını anlatan Erdem T, Sinop'a tayinin çıkmasından sonra Çınar'ın örgütsel toplantılara katılıp katılmadığını ve örgüt bağının bulunup bulunmadığını bilmediğini ifade etti.

- Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar

Tanık eski astsubay Erdi D, örgüte ait dershaneye gittiği dönemde davanın tutuksuz sanıklarından Yunus B. ile tanıştıklarını, dershane dışında da örgüt evlerinde askeri okul sınavları için ders çalışmaya gittiklerini anlattı.

Ders çalıştıkları evde "Halit" kod isimli kişinin kendilerine sorular getirdiğini, deneme sınavı yaptığını anlatan Erdi D, bu soruların sınavda çıkıp çıkmadığını hatırlamadığını savundu.

Askeri okula girdikten sonra FETÖ ile bir iltisakının bulunmadığını belirten Erdi D, Yunus B'nin örgüt bağının bulunup bulunmadığını ise bilmediğini dile getirdi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
02 Haziran 2020 12:36		 Muvazzaflar dahil 8 ilde 10 şüpheliye FETÖ gözaltısı
02 Haziran 2020 12:22
İstanbul'da 98'si muvazzaf 118 kişiye FETÖ gözaltısı
02 Haziran 2020 09:41		 MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38
Halen görevde olan astsubay ve öğretmene FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
02 Haziran 2020 09:19		 ABD'deki protestolara FETÖ'cü Enes Kanter de katıldı
01 Haziran 2020 22:56
ByLock kullandığı tespit edilen kadın yakalandı
01 Haziran 2020 20:39		 Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi
01 Haziran 2020 17:39
Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı
01 Haziran 2020 16:19		 Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
01 Haziran 2020 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı14:44 - Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünde 'panzehir yoktu' iddiası14:34 - Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması14:25 - TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama14:24 - Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar14:15 - Yerli otomobilin üretim yeri için ÇED raporu onaylandı14:15 - CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi14:09 - Peak Games'in kurucusu konuştu... Rekor satıştan aslan payını kim aldı?14:01 - İstanbulluları isyan ettiren olay... Kimse oradan geçemiyor14:00 - Cezaevi personeli idari izin yazısının düzeltilmesini bekliyor
13:56 - AYM, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı13:49 - Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı13:37 - İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması13:30 - Antalya Valisi: Gençleri kontrol edemiyoruz, esnaf da tam maske takmadı13:21 - Lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi'ne uluslararası ilgi13:17 - THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu13:12 - 1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
İstanbul'da 98'si muvazzaf 118 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
kyle hines 1
gökhan töre 1
tutun kolonyasi 4
bir kadın susuyorsa 5
01.06.2020 spor salonlarının açılması 4
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 8
pazar gününü evde geçirmek 3
kösmek 4
bilmiyorum 3
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam