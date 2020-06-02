TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
|02 Haziran 2020 14:25
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 79 baro başkanlığı, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklerden vazgeçilmesi, ileriki dönemde TBB ve barolarla birlikte hazırlık yapılması talebini tekrarladı.
TBB, dün gerçekleştirilen baro başkanları toplantısının ardından hazırlanan ve 79 baronun imzaladığı sonuç bildirgesini paylaştı.
Bildirgede, TBB ve baroların 19 Mayıs'taki ortak açıklamasında, Avukatlık Kanunu'nda, barolara ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığının belirtildiği, söz konusu girişimlerin durdurulması, geri çekilmesi çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.
Çağrının dikkate alınmayarak sürecin devam ettirildiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:
"Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.
Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Bildirgeye sadece Antalya Barosunun imza atmadığı öğrenildi.
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