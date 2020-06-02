1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 79 baro başkanlığı, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklerden vazgeçilmesi, ileriki dönemde TBB ve barolarla birlikte hazırlık yapılması talebini tekrarladı.
 02 Haziran 2020 14:25
Yazdır
TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 79 baro başkanlığı, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklerden vazgeçilmesi, ileriki dönemde TBB ve barolarla birlikte hazırlık yapılması talebini tekrarladı.

TBB, dün gerçekleştirilen baro başkanları toplantısının ardından hazırlanan ve 79 baronun imzaladığı sonuç bildirgesini paylaştı.

Bildirgede, TBB ve baroların 19 Mayıs'taki ortak açıklamasında, Avukatlık Kanunu'nda, barolara ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığının belirtildiği, söz konusu girişimlerin durdurulması, geri çekilmesi çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

Çağrının dikkate alınmayarak sürecin devam ettirildiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bildirgeye sadece Antalya Barosunun imza atmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Semih Durmuş: Döner Sermaye adaletsizliği son bulsun
02 Haziran 2020 09:53		 Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
02 Haziran 2020 01:02
Lokantacılar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor
31 Mayıs 2020 22:59		 Mavi Marmara 10 yaşında
30 Mayıs 2020 18:33
Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi
30 Mayıs 2020 15:13		 Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor
29 Mayıs 2020 16:16
Boks camiasından 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlere tepki
29 Mayıs 2020 11:23		 Kahvehanelerde virüs önlemleri: Yancılık bitiyor
28 Mayıs 2020 18:21
Aile Sağlığı Merkezleri'ne yeni virüs önlemleri geliyor
28 Mayıs 2020 14:07		 TÜBA 'Kovid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu' hazırladı
28 Mayıs 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı14:44 - Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünde 'panzehir yoktu' iddiası14:34 - Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması14:25 - TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama14:24 - Örgüt evinde askeri okul sınavına çalışmışlar14:15 - Yerli otomobilin üretim yeri için ÇED raporu onaylandı14:15 - CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi14:09 - Peak Games'in kurucusu konuştu... Rekor satıştan aslan payını kim aldı?14:01 - İstanbulluları isyan ettiren olay... Kimse oradan geçemiyor14:00 - Cezaevi personeli idari izin yazısının düzeltilmesini bekliyor
13:56 - AYM, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı13:49 - Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı13:37 - İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması13:30 - Antalya Valisi: Gençleri kontrol edemiyoruz, esnaf da tam maske takmadı13:21 - Lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi'ne uluslararası ilgi13:17 - THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu13:12 - 1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
İstanbul'da 98'si muvazzaf 118 kişiye FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
normale dönmek 2
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 4
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 8
az kaldı 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
evde kendi saçını kesenler 1
Yeşil 1
pringles 1
nick calathes 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam