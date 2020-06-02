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Bakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme kapsamında kısıtlamaların kalkması ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
 02 Haziran 2020 14:51
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Bakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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