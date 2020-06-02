Bingöl Belediyesi zabıta alım ilanını düzeltti
|02 Haziran 2020 16:00
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Bingöl Belediyesinin Zabıta Memuru alım ilanında İnşaat Mühendisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisi şartı koyulmasının usulen ve mevzuata aykırı olduğuna yönelik haberimizi Memurlar net olarak 24.05.2020 tarihinde gündeme getirmiştik.
Söz konusu zabıta alım ilanı yapılan değerlendirmeler sonucunda eleştirilen noktalar dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru temin etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü web sayfasında düzeltilerek yeniden yayımlanmıştır.
İşte Düzeltme İlanı
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI DÜZELTME İLANIZabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama
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