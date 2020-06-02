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Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.
 02 Haziran 2020 15:38
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Elitaş, toplantı başlangıcında yaptığı kısa konuşmada TBMM'nin, 1,5 aylık aranın ardından çalışmalarına başladığını, ilk komisyon toplantısını da yaptıklarını vurguladı. Elitaş, tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının bitmesini temenni etti.

Teklif sahibi AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Türkiye'deki rekabet koşullarının, dünya ölçeğinde rekabet şartlarına kavuşması için bu teklifin hazırlandığın söyledi.

Tüfenkci, teklifle yapısal tedbirlerin getirilmesinin, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının, AB mevzuatına uygun olarak rekabeti kısıtlamayan uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Elitaş, Tüfenkci'nin konuşmasının ardından milletvekillerine söz verdi. Komisyonda, milletvekilleri, teklif üzerinde görüşlerini dile getiriyor.
Anadolu Ajansı
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