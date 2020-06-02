Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda
|02 Haziran 2020 15:38
|Yazdır
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.
Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.
Elitaş, toplantı başlangıcında yaptığı kısa konuşmada TBMM'nin, 1,5 aylık aranın ardından çalışmalarına başladığını, ilk komisyon toplantısını da yaptıklarını vurguladı. Elitaş, tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının bitmesini temenni etti.
Teklif sahibi AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Türkiye'deki rekabet koşullarının, dünya ölçeğinde rekabet şartlarına kavuşması için bu teklifin hazırlandığın söyledi.
Tüfenkci, teklifle yapısal tedbirlerin getirilmesinin, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının, AB mevzuatına uygun olarak rekabeti kısıtlamayan uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Komisyon Başkanı Elitaş, Tüfenkci'nin konuşmasının ardından milletvekillerine söz verdi. Komisyonda, milletvekilleri, teklif üzerinde görüşlerini dile getiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Komisyonu raporunu tamamladı: Sis perdesi kalkmadı
16 Mayıs 2020 08:15
|İşçi çıkarmayı yasaklayan kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
15 Nisan 2020 17:35
|Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi komisyonda
15 Nisan 2020 12:04
|Yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
10 Nisan 2020 20:41
|Yükseköğretim teklifi görüşmeleri Milli Eğitim Komisyonunda başladı
10 Nisan 2020 14:42
|İnfaz paketine sürpriz ekleme
05 Nisan 2020 07:40
|İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
04 Nisan 2020 05:41
|Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
03 Nisan 2020 15:32
|'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'
03 Nisan 2020 12:50
|TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
01 Nisan 2020 12:12