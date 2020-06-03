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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürütmüş olduğu KPSS ile personel alım süreci adayları bezdirdi.
 03 Haziran 2020 00:04
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kasım ayında ilana çıkarak 2.313 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlanda yer alan kadrolar, ÖSYM tarafından 2019/6 KPSS Tercih Kılavuzu olarak duyuruldu. Sonuçlar da 6 Aralık 2019 tarihinde açıklandı.

Ancak, Bakanlık atama kararnamelerini geç gönderince bir çok aday Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının alımlarına başvurdu.

Adayların memurlar.net'e ilettiği bilgilere göre, 2 bin 300 kişilik alımda 1000 kadro yandı. Tıklayınız.

Atama kararnameleri hala tebliğ edilmeyen 200 kişi bulunuyor. Bakanlığı arayanlara önce, pandemi var dendi, sonra "personel esnek çalışmada" dendi şimdi ise "Bakan hanımı bekliyoruz, atamalarınız Temmuz'u bulur" deniyor.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Oğuz Özat da yaşananlara isyan etti.

Adaylar, yanan kadroların, 2018 KPSS puanlarının geçerlilik süresinin sona ermesi öncesinde ilan edilmesini ve atama için bekleyen 200 adayın atama kararnamelerinin gönderilmesini talep ediyor. Çok şey istemiyorlar.

Memurlar.Net - Özel

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