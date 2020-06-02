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Öğretmen, yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu düşüp başını zemine çarpan öğretmen 52 yaşındaki İbrahim Özdemir, yaşamını yitirdi.
 02 Haziran 2020 15:52
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Öğretmen, yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu düşüp başını zemine çarpan öğretmen 52 yaşındaki İbrahim Özdemir, yaşamını yitirdi.

İzmit Albay Karaibrahimoğlu İlkokulu'nda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Özdemir, Karamürsel ilçesinde yürüyüş yaparken aniden fenalaşarak yere düştü.

Başı zemine çarpan Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, ilk mücadalenin ardından Özdemir'i Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı. Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in düşerken başının zemine çarpması sonucu beyin kanaması da geçirdiği belirtildi.

Evli ve bir çocuk babası İbrahim Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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