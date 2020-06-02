İki metrelik sosyal mesafe, virüsün bulaşma riskine karşı daha etkili
|02 Haziran 2020 15:54
|Yazdır
En az iki metrelik sosyal mesafenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmada daha etkili olduğu belirtildi.
Sonuçları Lancet dergisinden yayımlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi.
Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen Kovid-19, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.
Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2,6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12,8 olduğu tespit edildi.
Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17,4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3,1'e düştüğü kaydedildi.
Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5,5'e gerilediği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi'ne uluslararası ilgi
02 Haziran 2020 13:21
|Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu
02 Haziran 2020 12:54
|At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak
02 Haziran 2020 12:42
|Sosyal mesafeli düğünler için 'maskeli gelinlik'
02 Haziran 2020 12:40
|Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı taburcu edildi
02 Haziran 2020 12:31
|Bursa'da sağanak yağış tarım arazilerini su altında bıraktı
02 Haziran 2020 12:25
|Geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu
02 Haziran 2020 11:54
|Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
02 Haziran 2020 11:51
|Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot denize indirildi
02 Haziran 2020 11:41
|Koronavirüs tedbirleri sera gazı emisyonunu azalttı
02 Haziran 2020 11:19