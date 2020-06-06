İdari izin sebebiyle kullanılmayan mazeret izinleri daha sonra verilir mi?

Soru: İdari izin sürecinde eşim doğum yaptı ve sağlıklı bir çocuğumuz oldu Allaha şükür. Ben idari izinli olduğum için babalık izni kullanamadım. Kullanamadığım babalık iznini 1 haziran itibariyle kullanabilirmiyim?

Cevap: Eşi doğum yapan memura mazeret izinleri kapsamında verilen babalık izni 657 sayılı Kanunun "Mazeret izni" başlıklı 104. maddesinde düzenlenmiştir. 2011 yılı öncesinde 3 gün olarak verilen bu izin 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 10 güne çıkarılmış ve ismi de babalık izni olarak belirlenmiştir.

Mazeret izinleri maddenin isminden de anlaşılacağı üzere bir mazerete dayalı olarak verilen izinler olup; izin hakkı baba olma, evlat edinme, ölüm ve evlenme olayının gerçekleşmesi ile doğmakta ve hakkın doğduğu tarihten itibaren kullanılması gerekmektedir. Bu itibarla söz konusu izinlerin izin sebebi olayı takip eden dönemde kullanılmayıp sonraki tarihlerde herhangi bir zamanda kullanılması sözkonusu olmayacaktır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de bu yönde olup, eşi doğum yapan memur isteği üzerine doğum tarihinden itibaren 10 gün süreyle babalık izni kullanabilecektir. Doğumu takip eden süreçte talep edilmeyen izin hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu konuyla ilgili bir diğer husus ise söz konusu iznin verilmesinde amirlerin takdir hakkı bulunmamaktadır.