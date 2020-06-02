Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde sağlık çalışanları için uzun kullanıma uygun bir maske geliştirildi.
|02 Haziran 2020 16:04
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