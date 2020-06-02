Otogaz fiyatlarına 19 kuruş zam yapıldı
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre otogaz fiyatlarına 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.
|02 Haziran 2020 16:26
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; otogaz fiyatlarına 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.
EPGİS'ten yapılan açıklama;
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz'da 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) June 2, 2020
03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Otogaz'da 19 KRŞ/LT
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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