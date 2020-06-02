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Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'de yakalandığı korona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng, hayatını kaybetti.
 02 Haziran 2020 16:43
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Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde korona virüs salgını Wuhan Merkez Hastanesi'nde tıbbı ekiplerle korona karşı mücadele veren bir ürolog olan Hu Weifeng korona virüsünden hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Hu Weifeng, 4 ay süren tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayamadı. korona Hu'nun virüsün karaciğeri neden olduğu büyük hasar sonucu ten renginin koyulaştığı ifade edilmişti.

Doktor Hu Weifeng'ın Cuma günü hayatını kaybettiği ifade edilirken Çin Devlet Televizyonu Çinli doktorun vefatını bugün duyurdu. Hu Weifeng, korona virüs sonucu Wuhan Merkez Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6.doktor oldu. Wuhan Merkez Hastanesi, Hu'nun ölümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce Hu Weifeng 'nın arkadaşı olan ve aynı hastaneden çalışan Çinli doktor Li Wenliang korona virüs sonucu 6 Şubat'ta Wuhan Merkez Hastanesi'nde vefat etmişti. Li Wenliang , korona virüsünü salgınını ile ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktor olarak biliniyor.

Öte yandan korona virüse yakalanan Kardiyolog Dr. Yi Fan'ın da korona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşmıştı.

İhlas Haber Ajansı
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