Devlet hastanesinde milyonluk yolsuzluk iddiası!

Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan O.A.E. iddialara göre kamu kurumuna ait ameliyat sarf malzemelerini özel kurumlara sattı. Açığa alınan O.A.E. hakkındaki milyonluk yolsuzluk soruşturması aylardır sürüyor. O.A.E.'nin memurluktan istifa etmesine rağmen hastaneye girip çıktığı ve bilgisayarları kullandığı da iddia edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Fatih Devlet Hastanesi'nde şaşkınlık yaratan bir yolsuzluk ortaya çıktı. 2019 yılının Ağustos ayında fark edilen yolsuzluğa gastroentoloji birim sorumlusu olan genel cerrah O.A.E.'nin adı karıştı.

İddialara göre O.A.E. devlet hastanesine ait olan ameliyat sarf malzemelerini özel kamu kuruluşlarına satıyordu. Kimi malzemelerin piyasa bedelinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

MEMURLUKTAN İSTİFA ETTİ

O.A.E.'nin büyük yolsuzluğunu hastane görevli personeller fark etti. Sağlık Bakanlığı tarafından bir müfettiş görevlendirildi ve inceleme başlatıldı. O.A.E. açığa alındı.

Bu sırada yurtdışına kaçacağı iddia edilen O.A.E. memurluktan istifa etti. Neredeyse bir yıldır tamamlanamayan soruşturma sırasında O.A.E.'nin hafta sonları ve mesai saatleri dışında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Uğur ENÇ