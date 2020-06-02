Hakim Savcı adaylığı mülakat tarihleri açıklandı
Adalet Bakanlığı, Koronavirüsten dolayı ertelenen hakim savcı adaylığı mülakat tarihlerini yeniden düzenledi
|02 Haziran 2020 17:35
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Adalet Bakanlığı, Koronavirüsten dolayı ertelenen hakim savcı adaylığı mülakat tarihlerini yeniden düzenledi.
Covid 19 Salgını Nedeniyle Ertelenen Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakatlarının Tarihlerine İlişkin Duyuru
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(Doktora) Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Tarihleri için TIKLAYINIZ
(Doktora) İdari Yargı Hakim Adaylığı Mülakat Tarihleri için TIKLAYINIZ
(Doktora) Avukatlık - Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Tarihleri için TIKLAYINIZ
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