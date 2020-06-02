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Daha önce konut kredisi alanlar yapılandırma istiyor

Daha önce konut kredisi çekmiş olanlar, kamu bankalarının düşürmüş olduğu faizler sonrasında yapılandırma bekliyor
 02 Haziran 2020 17:51
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Daha önce konut kredisi alanlar yapılandırma istiyor

Dün yapılan açıklamalar doğrultusunda, ekonomik hayatın canlandırılması ise, kamu bankalarının öncülüğünde, konut kredi faizleri indirilmiştir.

Sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Tıklayınız.

Ancak daha önce konut kredisi çekenler için faiz indirimi yapılmamakta, yapılandırma sağlanmamaktadır.

Daha önce konut kredisi çekmiş olan vatandaşlar yapılandırma talep etmektedir.
Memurlar.Net
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